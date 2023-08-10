Китай запускает туристов в мир

Сегодня Министерство культуры и туризма КНР объявило о возобновлении групповых поездок китайских туристов в 70 стран мира. Включая США, Японию, Индию, Германию, Великобританию и т. д. Аналитики полагают, что такие меры стимулируют туристическую отрасль Китая и экономику страны в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В сегодняшнем сообщении министерства говорится, что «в рамках исполнения решений ЦК КПК и Государственного совета КНР по обеспечению экономического роста и социального развития» будут возобновлены продажи групповых туров китайских граждан в 70 стран мира. В 2020 году такие поездки были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

В сегодняшний список входят такие популярные туристические направления, как США, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия, Турция, Германия, Великобритания и др. Групповые туры из Китая в Южную Корею были приостановлены еще в 2017 году из-за размещения в Южной Корее установок американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) THAAD, что вызвало бурный протест со стороны Китая.

Сегодняшний список стал третьим и самым крупным после возобновления выездного группового туризма в КНР после пандемии COVID-19. В первый список, опубликованный в конце января, вошли такие страны, как Россия, Таиланд, Куба (всего 20 стран). Первые организованные группы китайских туристов в Россию прибыли в феврале. Во второй список, опубликованный в марте, вошли уже 40 стран (Франция, Португалия, Бразилия, Непал и др.).

Аналитики полагают, что расширение списка стран для групповых поездок китайских граждан должно стимулировать туристическую отрасль страны и экономику в целом. До пандемии китайские туристы за рубежом тратили больше всех в мире — $255 млрд за один 2019 год. 60% всего выездного китайского туризма составляют именно организованные групповые поездки.

«Даже несмотря на замедление экономики, 40% китайцев говорят, что хотят больше тратить на туризм,— цитирует Reuters партнера McKinsey Стива Саксона.— Люди хотят тратить деньги, накопленные за время ковидных локдаунов, и хотят тратить эти деньги на заграничные поездки».

Власти ряда стран уже отреагировали на сегодняшнее решение китайских властей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также министры туризма Южной Кореи и Австралии приветствовали расширение туристического обмена между их странами и Китаем. «Это еще один шаг на пути стабилизации наших отношений с Китаем»,— заявил министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл.

Заметным ростом отреагировали на расширение списка стран и котировки ряда авиакомпаний и туристических компаний. Акции южнокорейских авиакомпаний Asiana и Korean Air подорожали на 9% и 3% соответственно, японской Japan Airlines и сингапурской Singapore Airlines — на 2,5%, немецкой Lufthansa — на 1%, британской EasyJet — на 1,5%, южнокорейской туристической компании Lotte Tour Development — на 30%.

Евгений Хвостик