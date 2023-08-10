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«Россети Тюмень» направили 2,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения крупного месторождения газа в ЯНАО

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Кристалл» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроэнергией Западно-Таркосалинский газовый промысел, который разрабатывает компания «Газпром добыча Ноябрьск». Стоимость работ составила порядка 2,5 млн рублей.

В ходе технических мероприятий энергетики выполнили на подстанции ремонт двух масляных выключателей 110 кВ. Для обеспечения бесперебойной работы энергооборудования специалисты заменили фарфоровые покрышки и изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов. К работам привлекали специальные краны грузоподъемностью до 20 тонн.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Ремонт питающего центра позволил повысить надежность электроснабжения Западно-Таркосалинского промысла, годовой объем добычи на котором составляет более 2,5 млрд кубометров газа.

АО «Россети Тюмень»

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