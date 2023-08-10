В Самарской области за неделю подорожали свинина и яблоки

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. Больше всего за этот период в регионе выросли цены на свинину (на 4,3%; 310,6 руб. за один кг), охлажденных и мороженых кур (на 2%; 190,4 руб. за один кг) и яблоки (на 2,7%; 129,4 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Одновременно с этим за указанный период в области подешевели столовая свекла (на 15,9%; 32,7 руб. за один кг) и картофель (на 13,6%; 36,4 руб. за один кг). Также в регионе за минувшее время снизились цены на свежие помидоры (на 10,3%; 105,8 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов