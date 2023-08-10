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Коммерсантъ FM
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Выручка VK в первом полугодии выросла на 36%

Выручка VK в первой половине 2023 года составила 57,3 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Она выросла на 36% к аналогичному периоду прошлого года. Совокупный убыток сократился с 53,5 млрд до 8,8 млрд руб., скорректированная EBITDA составила 3,9 млрд руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Результаты по МСФО приводятся в пресс-релизе VK. Компания утверждает, что средняя дневная аудитория ее сервисов по итогам второго квартала составила 76 млн пользователей, показатель вырос на 16% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Они провели в сервисах на 4% больше времени — в среднем, 3,3 млрд минут в день.

Утверждается, что на конец июня «пользователи сервисов VK составляют более 95% месячной аудитории рунета». Отдельно сообщается, что среднемесячная аудитория «ВКонтакте» выросла на 12% (84,6 млн пользователей). Аудитория платформы «Дзен», которая была приобретена в сентябре 2022 года, составила 32 млн пользователей. В VK Play было зарегистрировано больше 22 млн аккаунтов, ежемесячная аудитория составила 11,5 млн, среднемесячная аудитория RuStore — 10 млн. Продано в 2,2 раза больше умных устройств конечным пользователям.

«Компания активно инвестировала в продуктовое развитие и контент, а также в работу с авторами. Кроме того, важнейшим драйвером роста остается высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от VK»,— говорится в сообщении компании.

Компания объясняет рост выручки онлайн-рекламой, которая увеличилась до 35,1 млрд руб. (+51%). В пресс-релизе отмечается, что «перформанс-форматы» выросли на 39% год к году, доходы от сегмента среднего и малого бизнеса увеличились на 52%. Рентабельность в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» улучшилась на 3,5 и 26,3 процентного пункта соответственно. Сокращение убытка объясняется в том числе реструктуризацией и оптимизацией активов VK.

О смене топ-менеджмента «ВКонтакте» — в материале «Ъ» «"ВКонтакте" передадут по команде».

Леонид Уварчев

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