В охранной зоне нацпарка «Плещеево озеро» хотят производить корма для животных

В Переславле-Залесском Ярославской области проходит общественное обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду создания нового производства в Красной деревне, в границах охранной зоны национального парка «Плещеево озеро». Информация об этом размещена на официальном сайте Росприроднадзора. Проект называется «Производство готовых кормов, когтеточек и туалетных наполнителей для домашних животных, а также оптовая торговля кормами для домашних животных и прочими потребительскими товарами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская область, Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская область, Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Особый статус территории предполагает проведение оценки воздействия на окружающую среду и ее общественное обсуждение. Подробные материалы на сайте Росприроднадзора не размещены. Ознакомиться с ними можно в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского». Замечания предлагается оставлять там же в письменном виде. Обсуждения продлятся до 1 сентября.

Заказчиком выступает ООО «Идеал», зарегистрированное в Красной деревне. По данным картотеки «Ъ», выручка компании в 2022 году составила 415,4 млн руб, прибыль — 80,2 млн.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что тревогу руководства нацпарка и общественности вызывает экологическое состояние озера в связи с размножением сине-зеленых водорослей. Ученые рекомендуют исключить любые стоки в акваторию озера.

Антон Голицын