Хозяйке собак, разорвавших прохожего, назначили полтора года ограничения свободы

В Иркутской области жительница города Усолье-Сибирское осуждена за нападение собак на человека. По данным СУ СКР по Иркутской области, обвиняемая отпустила на самовыгул четырех собак, две их которых – немецкие овчарки. Животные напали на 63-летнего прохожего. От множественных травм он скончался на месте.

Владелица собак признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание – лишение свободы на два года). Свою вину она признала вину в полном объеме. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал о нападении стаи собак на ребенка в Первомайском районе Новосибирска. В июне сообщалось о нападении бродячих собак на троих детей в Омской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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Александр Киселев