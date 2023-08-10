Агенты ФБР застрелили мужчину во время вручения ордера за угрозы Байдену

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что в ходе обыска был застрелен житель Юты, который угрожал президенту Джо Байдену и другим представителям органов власти. Как уточняет телеканал KSL и агентство AP, мужчину звали Крейг Робертсон. Ему было 75 лет.

«Около 6:15 утра в среду, 9 августа, агенты ФБР отправились в дом Робертсона в Прово (штат Юта.— "Ъ"), чтобы вручить ордер на арест и обыск. Во время обысков Робертсон был застрелен»,— приводит KSL сообщение ФБР. По данным источников AP, мужчина в этот момент был вооружен.

В ордере на арест, выданном федеральным судом, указывалось, что господин Робертсон высказывал угрозы в адрес федеральных правоохранительных органов и президента. Угрозы поступали в адрес не только Джо Байдена, но и вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

AP отмечает, что 9 августа президент США вылетел в Юту, чтобы посетить расположенный в Солт-Лейк-Сити госпиталь, где проходят лечение ветераны войн. После того как информация о поездке Джо Байдена была представлена в открытом доступе, Крейг Робертсон написал в соцсетях, что «начинает стирать пыль со снайперской винтовки».

По данным агентства, в своих соцсетях господин Робертсон часто высказывал поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу. Он называл себя «MAGA Trumper», что является отсылкой к лозунгу господина Трампа «Сделаем Америку снова великой» («Make America Great Again»).

Как отмечает KSL, в социальных сетях Крейга Робертсона также было указано, что он «ветеран военно-воздушных сил вьетнамской эпохи», пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации, «сторонник и владелец многих винтовок AR» и другого оружия.

Милена Костерева