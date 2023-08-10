«Всем разъяснять времени не хватит»

В России начинается тестирование цифрового рубля. Операции с новым видом национальной валюты стартуют 15 августа в пилотном режиме. Как сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, на первом этапе эксперимент затронет 11 городов, включая Москву. Между тем, по данным последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян так и не поняли, зачем им нужен цифровой рубль. Однако, несмотря на это, 90% респондентов оценивают новацию позитивно. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит во всем этом ряд очевидных противоречий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России очередной технологический прорыв — в стране внедряют цифровой рубль. И вот уже начинается его тестирование в условиях реальной жизни.

На первом этапе в процессе примут участие 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах, в том числе в Москве. И даже сами сотрудники Центробанка испытают на себе все плюсы и минусы новации. Это правильно — что сам сделал, первым и попробуй. И уже с мест идут сообщения: почин, естественно, поддерживаем и немедленно внедряем.

По идее, нужно радоваться — XXI век на дворе, вот и будущее наступило, а старые бумажные деньги скоро станут пережитком старины глубокой. Но все равно так и терзают смутные сомнения. Нет почему-то особого повода для бурной радости.

Вот, к слову, данные последнего опроса ВЦИОМ: больше половины россиян до конца не понимают, зачем все это нужно. Хотя проявляют сознательность — абсолютное большинство считает решение правильным. Но использовать не торопятся. Так бывает.

В целом за, но пусть сначала сосед на себе испытает, а я послежу, что из этого выйдет — не всегда народ доверяет прогрессивным начинаниям. Как выясняется, не только простые граждане, но и хозяйствующие субъекты, и даже банки просят разъяснить: не понимаем, мол, как это все работает.

В чем же проблема? Наверное, стоит согласиться с населением страны — решение это в целом правильное и прогрессивное. Однако не всегда приятно, когда тебя пытаются осчастливить не то чтобы против воли, а как-то не особо спрашивая. Если бы это только цифрового рубля касалось.

Находятся у нас до сих пор такие, что везде подвох видят. Вот так и норовят сказать: это все неспроста. Государство с каждым днем норовит тебя все больше и больше контролировать. И особенно, когда это касается твоих финансов. Так в один прекрасный день и проснешься утром в новой реальности, где каждый шаг твой оцифрован. Но мы не будем сгущать краски, для нас же власти стараются, чтобы нам — народу российскому — удобно было.

А всем разъяснять времени не хватит. Нужно решать важные государственные задачи, обеспечивать устойчивое развитие. К 2025 году цифровой рубль только планируется внедрить. Успеете еще все понять и во всем разобраться. Хотя, с другой стороны, к этому времени может еще столько всего нового появиться, что цифровой рубль уже не будет никаких сомнений вызывать. Но вот о доверии к государственным регуляторам и иным институтам все-таки стоит задуматься, а то мало ли какие негативные тенденции еще проявятся.

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