Инвестиции в развитие ЮВЖД за семь месяцев составили 7,9 млрд рублей

В январе-июле 2023 года вложения РЖД в развитие Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) достигли 7,9 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Значительная часть этой суммы была направлена на обновление железнодорожной инфраструктуры — более 2,5 млрд руб. За счет этой суммы ЮВЖД провели различные виды ремонта пути на перегонах Никольское – Избердей (Тамбовская область), Соколье – Дон

(Липецкая область), Свекловичная — Готня, Хлевище — Алексеевка (Белгородская область), Балтинка — Колышлей (Пензенская область), Битюг — Бобров (Воронежская область), а также на станциях Кривцово (Курская область), Курбатово (Воронежская область), Иноковка (Тамбовская область), Летяжевка (Саратовская область).

Также за счет инвестиций РЖД были открыты новые остановочные пункты «Парк Победы» и «Музейный комплекс» в Белгородской области, смонтированы и запущены системы обеспечения безопасности в тоннеле на 587 км перегона Отрожка – Придача в Воронежской области. Сейчас продолжаются работы по реконструкции станции Казинка в Липецкой области, их завершение намечено на декабрь. Кроме того, закуплен новый подвижной состав — электропоезд ЭП3Д в шестивагонном исполнении для направления Воронеж — Рамонь и десять маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

В пресс-службе ЮВЖД напомнили, что за 2022 год в развитие ЮВЖД было вложено 14,4 млрд руб. Планируется, что в текущем году показатель достигнет 19 млрд руб.

Мария Старикова

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