Системы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье и Калужской области

Два беспилотника, летящих на Москву, сбили в Калужской области и в районе ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 в 50 км от МКАД) в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД»,— написал Сергей Собянин в Telegram.

Судя по данным «Яндекс.Табло», в аэропорту «Внуково» отложен вылет пяти рейсов.

Прошлой ночью два беспилотника сбили в районе Домодедово и Минского шоссе.

Анастасия Ларина