В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для участников СВО

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву создать на портале «Госуслуги» специальный раздел для участников специальной военной операции на Украине. Об этом депутат сообщила «Парламентской газете».

По словам депутата, создать такой раздел ее просили военнослужащие. «Нужно хранить информацию о положенных участникам СВО льготах в одном месте»,— считает Ольга Занко. Она предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву создать в личном кабинете на «Госуслугах» специальный раздел для бойцов, где будут отображаться все меры поддержки.

По ее мнению, отдельный раздел для бойцов СВО на «Госуслугах» должен содержать информацию о льготах, порядок их получения, а также необходимые для этого документы. Она также предложила Минцифры подумать над возможностью подачи военными заявки на получение льгот в электронном формате.

Анастасия Ларина