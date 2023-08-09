В Твери без света остались 1,4 тыс. домов из-за возгорания на электроподстанции

В Твери загорелась электроподстанция «Северная», из-за этого без света остались в более 1,4 тыс. домов и 23 социальных объектов. Об этом сообщили в прокуратуре Тверской области. Причину возгорания пока не установили, на месте работает комиссия.

«Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту возгорания электрической подстанции "Северная", расположенной по адресу: город Тверь, улица Цветочная», говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, без электроснабжения остались более 1,1 тыс. жилых домов в частного сектора, 322 многоквартирных дома, 23 объекта социального назначения. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Заволжского района Кирилл Базулев.

Как сообщили в «Тверьгорэлектро», на подстанции произошло возгорание кабельного сооружения, в нем были силовые и контрольные кабели. Причину произошедшего устанавливает специальная комиссия. Часть домов переведут на резервную схему питания. До полуночи все объекты должны подключить к электроснабжению.

Анастасия Ларина