Профицит внешней торговли приходит в норму

По оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса в июле составил $1,8 млрд — против $17,8 млрд год назад и $1,2 млрд в июне этого года (ЦБ заметно улучшил свою первую оценку за июнь — дефицит в $1,4 млрд). Июльский показатель «близок к исторической норме за последнее десятилетие после аномального профицита 2022 года», замечает Александр Исаков из Bloomberg Economics.

В январе—июле профицит текущего счета оценен в $25,2 млрд против $165,4 млрд год назад — определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса (на 68,4%) на фоне уменьшения стоимости экспорта и роста стоимости импорта. Дефицит баланса внешней торговли услугами в январе—июле вырос более чем вдвое за счет оживления туристического потока за рубеж. Поддержало платежный баланс уменьшение выплат компаниями дивидендов в пользу нерезидентов. Российские организации при этом увеличивали иностранные активы благодаря своим зарубежным инвестициям.

В июле баланс торговли товарами составил $7,3 млрд — профицит здесь снижается, но переходить в отрицательную область не спешит, несмотря на восстановление импорта вслед за внутренним спросом и сокращение экспорта, замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Между тем первопричины изменений курса — «это решения по денежной и бюджетной политике, которые определяют внутренний спрос (в том числе на импорт) и отток капитала», отмечает Александр Исаков. «Действия Минфина и ЦБ не дают видимых результатов. Инвесторам сложно противостоять фактам, когда предложения валюты слишком мало, чтобы нивелировать уверенный спрос на нее»,— говорит Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал».

Егор Сусин из Газпромбанка на основе данных из обзора ЦБ о рисках финансового сектора заключает, что сальдо внешней торговли в валюте за июнь оказалось отрицательным в размере $0,1 млрд, а все положительное сальдо торговли формировалось в рублях. «Это означает, что чистые продажи валюты на российском рынке должны быть незначительны»,— считает эксперт. В целом отток капитала через рубль и изменение структуры расчетов ведут к тому, что приток валюты на рынок от внешней торговли обнулился, считает Егор Сусин.

Артем Чугунов