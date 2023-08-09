МВД России объявило в розыск экс-главу Минобороны Украины Загороднюка

В России по уголовной статье объявлен в розыск бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, следует из базы розыска МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Загороднюк в 2019 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Андрей Загороднюк в 2019 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

В середине июля Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение господину Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку. Их обвинили в совершении преступлений против мирных жителей Донбасса.

СКР утверждал, что указанные лица в разное время командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В пресс-релизе ведомства говорилось, что в результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей и были ранены более 100 человек.

46-летний господин Загороднюк был министром обороны Украины с августа 2019 года по март 2020-го. В 2006-м он стал гендиректором ООО «Дискавери — буровое оборудование (Украина)». Эта компания поставляла украинской армии буржуйки и машины скорой помощи, переработанные из бронированных инкассаторских машин, во время вооруженного конфликта на Донбассе. Сейчас господин Загороднюк консультирует киевское правительство.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов