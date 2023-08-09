Природоохранная прокуратура потребовала ликвидировать свалку в Зеленогорске

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга потребовала от администрации Курортного района города ликвидировать несанкционированную свалку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 9 августа.

Скопление строительного мусора и бетона обнаружили вблизи пересечения улицы Торфяной и Выборгского переулка в Зеленогорске. При этом протоколы по факту нахождения свалки на этом участке уполномоченные органы ранее не составляли.

Для устранения нарушений закона прокурор внес представление в адрес главы администрации района. Контролировать процесс исполнения решения будет природоохранная прокуратура.

Ранее прокуратура Красносельского района Петербурга подала иск к местной райадминистрации с требованием убрать незаконные свалки мусора на подведомственной территории. Свалки были обнаружены по пяти адресам на общей площади более 1,5 тыс. кв. метров.

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