Прокуратура нашла на юге Петербурга более 1,5 тыс. «квадратов» свалок

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга подала иск к местной райадминистрации с требованием убрать незаконные свалки мусора на подведомственной территории, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки прокуроры обнаружили по пяти адресам более 1,5 тыс. кв. м захламленной территории.

«По адресам: угол Аннинского ш. и ул. Ленинградской, Аннинское ш. вблизи д. 17, корп. 3, ул. Земская, вблизи д. 1, ул. Интернациональная, вблизи д. 49, а также вдоль ул. Красной, образованы несанкционированные свалки бытовых отходов и грунта с существенным захламлением окружающей среды»,— говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже направляло к райадминистрации требования обеспечить чистоту территории, однако меры по ликвидации свалок там не приняли.

Ранее суд в Петербурге постановил ликвидировать в Невском районе свалку за Ладожским вокзалом.

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