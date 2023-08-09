В погоне за ставкой

В неблагоприятных рыночных условиях Минфин установил жесткие стандарты размещения госдолга — в итоге аукцион по ОФЗ с постоянным купоном признан несостоявшимся. При размещении более популярных ОФЗ с переменным купоном удовлетворено 40% заявок. В ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки инвесторы не хотят брать на себя процентный риск классических бумаг, но готовы аккумулировать ликвидность под редкие размещения флоатеров. Эти бумаги, считают аналитики, останутся основным источником привлечения средств до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин 9 августа впервые за полгода отказался размещать облигации с фиксированным купоном. Аукцион по ОФЗ-ПД с погашением в мае 2038 года признан несостоявшимся в связи «с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Собеседники “Ъ” на долговом рынке допускают, что запрошенная инвесторами премия по доходности могла в разы превысить прежние значения. В последний раз Минфин отменял аукцион по классическим бумагам в феврале текущего года, в марте был признан несостоявшимся один аукцион ОФЗ с переменным номиналом.

В последние месяцы спрос на классические выпуски уверенно снижался и в июле—августе лишь иногда превышал 20 млрд руб. Ожидания дальнейшего роста ключевой ставки, а также ослабление российской валюты заставляли инвесторов, прежде всего банки, выставлять более агрессивные заявки на аукционах по размещению гособлигаций.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 21 июля: Более вероятным является повышение ставки на следующих заседаниях.

«Это усиливает вероятность ужесточения ДКП, что дополнительно снижает привлекательность классических ОФЗ»,— отмечает начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков. Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин считает, что на сентябрьском заседании Банк России может повысить ставку еще на 100 б. п., до 9,5%, а к концу года она может дойти до 10%.

Второй аукцион по размещению ОФЗ с плавающим купоном прошел более предсказуемо, хотя эмитент также проявил жесткость. Объем спроса превысил 230 млрд руб., показав второй результат в этом году. Однако Минфин удовлетворил меньше половины заявок — всего на 94,3 млрд руб. Андрей Кулаков обращает внимание, что премия к ставке RUONIA (56 б. п.) осталась на уровне прошлого аукциона (55 б. п.). «Концентрация заявок была довольно высокой, из 49 одобренных заявок доля пяти крупнейших составила 70%, доля двух крупнейших — 38%»,— отмечает господин Кулаков.

Ставка купона ОФЗ-ПК повышается по мере роста RUONIA и ключевой ставки ЦБ, и поэтому такие бумаги охотнее покупают банки.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев обращает внимание, что в среду сальдо операций ЦБ с банками впервые почти за месяц превысило уровень 1 трлн руб. «Банки аккумулировали ликвидность на фоне возросшей вероятности повышения размера ключевой ставки в сентябре, а также перед размещением двенадцатилетнего флоатера»,— считает господин Евстифеев.

Между тем на предстоящей неделе аналитики не исключают всплеска спроса в том числе и на классические бумаги, так как в следующую среду будут погашаться два выпуска ОФЗ на общую сумму 487 млрд руб. Но даже в этом случае инвесторы могут потребовать большего дисконта к цене таких бумаг. «Текущие бумаги были бы интересны инвесторам при стоимости 92% от номинала, это было бы интересно основной массе инвесторов. Учитывая развитие событий, не исключено, что на следующем аукционе придется давать 91–91,5% от номинала или отменять его»,— отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Впрочем, аналитики не ждут восстановления спроса на классические бумаги как минимум до сентябрьского заседания ЦБ. «До понимания примерного потолка ключевой ставки в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики классические ОФЗ, вероятно, будут пользоваться лишь умеренным спросом»,— считает Владимир Евстифеев. По мнению Дмитрия Монастыршина, за счет классических бумаг Минфин, скорее всего, сможет обеспечить 10–15% от программы заимствований в этом квартале. В предыдущем квартале на ОФЗ-ПК пришлось свыше 57% всего объема размещения (836 млрд руб.).

Виталий Гайдаев