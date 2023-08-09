Пулково обслужил на внутренних рейсах более 10 млн пассажиров с начала года

Аэропорт Пулково обслужил на внутренних рейсах с начала года более 10 млн пассажиров.

За январь—июль 2023 года в Пулково обслужили более 10 млн пассажиров внутренних рейсов, сообщает 9 августа пресс-служба аэропорта.

По итогам июля Пулково принял 2,3 млн человек, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковым днем месяца стало 28 число. Тогда аэропорт посетили более 80 тысяч пассажиров.

Наиболее востребованными среди внутренних маршрутов остаются Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск и Екатеринбург. Самые популярные зарубежные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай.

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Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково заработала новая схема подачи такси, которая позволит снизить время ожидания авто до 2 минут.