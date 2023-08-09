Глава свердловского МВД Мешков выстрелом в небо 11 августа откроет спортивный праздник в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в пятницу, 11 августа, на стадионе «Динамо» по ул. Еремина,12 состоится спортивный праздник, посвященный 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Дню физкультурника. Об этом «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, глава регионального МВД генерал-лейтенант Александр Мешков откроет мероприятие, выстрелив из стартового пистолета. Планируется, что на праздник посетят VIP-гости: губернатор Евгений Куйвашев, 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина, Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, вице-чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Хабарова и призер чемпионата мира по легкой атлетике Наталья Хрущелева.

Гости праздника смогут посетить обновленный после реставрации физкультурный комплекс «Динамо», а также понаблюдать за соревнованиями по перетягиванию каната, мини-футболу, легкоатлетической эстафете, прыжкам в длину, армрестлингу, гиревому спорту, стрельбе из боевого оружия. Кроме того, на мероприятии будут выступать барабанщицы и артисты в погонах из культурного центра областного ГУ МВД.

Напомним, как ранее сообщил полковник Горелых, всего за годы деятельности Свердловской областной организации «Динамо» подготовлено: 16 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 270 чемпионов мира и Европы, 280 призеров чемпионатов мира и Европы, 61 Заслуженных мастеров спорта, 50 участников Олимпийских игр, 223 мастера спорта международного класса, 49 Заслуженных тренеров СССР, РСФСР, России.

Полина Хабарова

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