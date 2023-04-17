Свердловская спортивная организация «Динамо» отметила 100-летие

В Уральском государственном Театре Эстрады состоялось мероприятие, посвященное 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо», на котором поздравили всех причастных губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский главк МВД Александр Мешков, знаменитые спортсмены и ветераны, сообщили в пресс-службе МВД.

В своем поздравлении Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов «Динамо» за патриотическое воспитание молодого поколения и отметил, что спортивное общество впишет в историю области и России еще немало страниц с достижениями. Как отметил свердловский главк МВД и председатель регионального общества «Динамо» Александр Мешков, «Динамо» сейчас одно из самых узнаваемых спортивных организаций Урала и России.

По его словам, спортобщество воспитало таких мировых звезд, как хоккеисты Лев Яшин и Виталий Давыдов, футболист Константин Бесков, конькобежец Мария Исакова, фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков, боксеры Валерий Попенченко, Егор Мехонцев, Константин Цзю и другие.

По данным пресс-службы, всего за годы деятельности Свердловской областной организации «Динамо» подготовлено: 16 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, 270 чемпионов мира и Европы, 280 призеров чемпионатов мира и Европы, 61 Заслуженных мастеров спорта, 50 участников Олимпийских игр, 223 мастера спорта международного класса, 49 Заслуженных тренеров СССР, РСФСР, России.

Полина Хабарова

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