Инфляция в России замедлилась до 0,01% на первой неделе августа

Инфляция за неделю с 1 по 7 августа замедлилась до 0,01% с 0,13% неделей ранее. С начала года потребительские цены в России выросли на 3,42%, следует из данных Ростата. По оценкам Минэкономики, инфляция в России в годовом выражении к 7 августа ускорилась до 4,43% с 4,42% неделей ранее.

В категории продовольственных товаров выросли цены на свинину (на 1,3%), мясо кур (1,2%), на сахарный песок (0,6%), рис и пшено (0,5%), куриные яйца (0,3%), говядину, баранину и мороженую рыбу (0,2%), подсолнечное масло, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,9%. Картофель подешевел на 7,2%, белокочанная капуста — на 5,6%, репчатый лук — на 5,2%, морковь — на 4,2%, свекла — на 3,2%, помидоры — на 2,9%, огурцы — на 0,9%. Стоимость яблок выросла на 1,8%, бананов — на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены на детские подгузники выросли на 0,4%, на стиральные порошки, туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных — на 0,2%, на гигиенические прокладки и хозяйственное мыло — на 0,1%.

Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 5–6,5% по итогам года. Для возвращения ее к целевым 4% ЦБ не исключает повышения ключевой ставки. В июле ставку повысили с 7,5% до 8,5% годовых после длительной паузы.

Подробнее о рисках инфляции — в публикации «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».

Олеся Павленко