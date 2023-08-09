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Коммерсантъ FM
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Комитет Палаты представителей: Хантер Байден получал деньги от Елены Батуриной

Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймс Комер со ссылкой на банковские документы опубликовал информацию о том, что президент США Джо Байден, его сын Хантер и их деловые партнеры получали деньги от бизнесменов из РФ, Казахстана и Украины, когда господин Байден еще был вице-президентом. В опубликованном документе (.pdf), в частности, утверждается, что подставная компания Хантера Байдена получила $3,5 млн в феврале 2014 года от Елены Батуриной, президента компании Inteco Management.

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Хантер Байден

Хантер Байден

Фото: Andrew Harnik / AP

Елена Батурина

Елена Батурина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Хантер Байден

Фото: Andrew Harnik / AP

Елена Батурина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Господин Комер опубликовал меморандум в рамках расследования схем «по продаже влияния» семьей Байденов. Сообщается, что во время вице-президентства Джо Байдена его сын Хантер со своими деловыми партнерами получил более $20 млн от иностранных партнеров.

Утверждается, что $3,5 млн от госпожи Батуриной поступили на счет подставной компании Хантера Байдена и его делового партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Thornton, из них $1 млн впоследствии был переведен на личный счет господина Арчера, а $2,5 млн были отправлены на финансирование Rosemont Seneca Bohai. Эту компанию, как сообщается в меморандуме, господа Байден и Арчер использовали для получения денег из зарубежных источников.

В документе говорится, что весной 2014 года экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и президент крупнейшей газодобывающей компании страны Burisma Holdings Николай Злочевский перевели Девону Арчеру и Хантеру Байдену по $1 млн. Кроме того, утверждается, что он ввел их в совет директоров Burisma. Вскоре после платежей Украину посетил вице-президент Джо Байден, сообщил господин Комер.

Кроме того, в меморандуме сообщается, что весной 2014 года казахстанский предприниматель Кенес Ракишев перевел на счет Rosemont Seneca Bohai $142,3 тыс., а на следующий день Хантер Байден за ту же сумму приобрел спортивный автомобиль.

Хантер Байден сейчас является подсудимым по делу о двух налоговых преступлениях. По версии американских правоохранителей, он не заплатил налоги более чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. Изначально сын Джо Байдена был готов пойти на сделку со следствием и раскаяться в содеянном, однако позднее он отказался от признания вины. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, в нарушение закона владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения господин Байден «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, однако формально виновным себя не признал.

В Республиканской партии уверены, что проступки Хантера Байдена — лишь малая часть совершенных семейством президента преступлений, связанных с серыми схемами обогащения за счет различных сделок за пределами США (в том числе в Китае и на Украине). Республиканцы рассчитывают запустить процедуру импичмента в отношении главы Белого дома, обвинив Джо Байдена в использовании власти в интересах своей семьи.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Конгресс уполномочен пригрозить».

Эрдни Кагалтынов

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