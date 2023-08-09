Экс-руководитель Фонда защиты прав дольщиков Кубани осуждена за получение подкупа

Первомайский райсуд Краснодара признал бывшего директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края Евгению Шумейко виновной в получении коммерческого подкупа в размере 42,5 млн руб., сообщают объединенная пресс-служба судов региона и краевое следственное управление СКР. Подсудимой назначено наказание в виде 7 лет колонии с отсрочкой исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Противоправную деятельность главы краевого Фонда защиты прав дольщиков выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данном суда, в период с 2020 по 2021 год госпожа Шумейко получила от застройщика Юрия Кудринского 41 млн руб. наличными и благотворительный взнос на счет фонда в сумме 1,5 млн руб. За это глава фонда без законных оснований обеспечила участие принадлежащей Юрию Кудринскому компании «АРТ» в проекте достройки проблемного ЖК «Радуга» в Краснодаре.

В ходе суда Евгения Шумейко признала вину, но отказалась от показаний. Защитник подсудимой Олег Сивенко пояснил «Ъ-Юг», что приговор не будет обжаловаться. Юрий Кудринский приговорен к штрафу в сумме 2 млн руб.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Юг» «Радуга» не к добру»

Анна Перова, Краснодар