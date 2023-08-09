КГА согласовал внешний облик «СКА Арены»

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика «СКА Арены», которую возводят на месте ранее снесенного СКК «Петербургский». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Сант-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Сант-Петербурга

На изображении представлены развертки фасадов спорткомплекса со стороны Кузнецовской улицы, проспектов Космонавтов и Юрия Гагарина.

Как сообщала пресс-служба застройщика в июле, на объекте продолжается укладка асфальта, ведутся работы по монтажу зрительских кресел, устанавливаются детские площадки, а также заканчиваются работы по созданию скейт-парка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первые хоккейные матчи на строящейся СКА Арене пройдут осенью 2023 года, в начале нового сезона КХЛ.