Первые хоккейные матчи на СКА Арене в Петербурге состоятся осенью

Первые хоккейные матчи на строящейся СКА Арене в Санкт-Петербурге пройдут осенью, в начале нового сезона КХЛ. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Уже осенью этого года СКА арена будет готова принять первые хоккейные матчи. Помимо этого, там можно будет проводить соревнования по 26 видам спорта — арена будет одной из самых функциональных в стране»,— написал он в своем Telegram-канале.

Стадион СКА Арена, строящийся на месте бывшего СКК в Московском районе Петербурга, по плану должен был открыться к началу Чемпионата мира по хоккею, но из-за переноса турнира из России в Латвию и Финляндию в связи с внешними санкциями сроки сдачи сдвинули на сентябрь.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте