Министр Смирнов объяснил, почему в городе не могут решить проблему с ливневками

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил почему ливневая канализация не справляется с дождями в Екатеринбурге. По его словам на сегодняшний день отсутствуют программы с выделением средств из федерального бюджета на строительство современных ливневок.

Он пояснил, что проблемы затопления улиц в ливни не решить расширением стоков, так как в сухие дни вода там будет застаиваться и цвести. «Делать диаметры километровые бессмысленно, ведь мы будем задыхаться от запаха из решеток ливневой канализации»,— прокомментировал он. Чтобы решить проблему, нужно строить децентрализованную схему ливневой канализации с очистными сооружениями, но это «очень затратно». «За счет чего содержать? Закладывать в тариф либо из бюджета»,— рассказал министр Николай Смирнов, добавив, что средств сейчас на это нет. «Денег в региональных программах нет, без федеральных средств этого не сделать. Пока деньги выделяются на системы тепло и водоснабжения. На мой взгляд, сейчас это более актуальная задача, чем ливневые стоки»,— резюмировал он.

Напомним, недавно на улице Шефской в Екатеринбурге после дождя затопило улицу и ГИБДД перекрыла движение для транспорта.

Александр Стародумов

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