В Екатеринбурге по улице Шефской перекрыли движение после сильного дождя

На улице Шефской в Екатеринбурге после дождя затопило улицу и ГИБДД перекрыла движение для транспорта. «По улице Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) подтопление проезжей части из-за дождевой воды, вводится ограничение движения. Данный участок закрыт»,— сообщает ГИБДД в своем Telegram-канале. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Также инспекторы предупредили, что в в связи с неблагоприятными погодными условиями есть перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках в городе не работают светофоры. На больших перекрестках движение регулируют инспекторы.

Кроме того инспекторы попросили автомобилистов двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, использовать противотуманные фары. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендовали сегодня не использовать личный транспорт.

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