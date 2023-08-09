Более одного млрд рублей выделят на станцию очистки воды в Нижнем Тагиле

На постройку завода по очистке воды в Нижнем Тагиле из областного бюджета выделят еще около 1,3 млрд руб. в следующем году, помимо уже выделенных 6,2 млрд руб. по специальным казначейским кредитам, рассказал на пресс-конференции cвердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Общая сумма проекта составит около 7,5 млрд руб.

«Это действительно крупнейший проект, который реализуется. Очень важный для жителей Нижнего Тагила, потому что станция, действующая сейчас морально и физически устарела и строительство такого объекта в первую очередь повысит качество воды, а затем продолжительность жизни»,— заявил Николай Смирнов.

Параллельно по программе «Чистая вода» строится водоочистная станция в Волчанске, на которую выделено из федерального бюджета порядка 650 млн руб. «Из них 93% средства Федерации, а остальное — это консолидированный бюджет»,— рассказал министр.

Господин Смирнов напомнил, что зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным было официально озвучено решение о том, что Свердловской области выделяются специальные казначейские кредиты под реализацию крупнейшего проекта в рамках программы «Чистая вода» на сумму около 6,2 млрд руб.

Александр Стародумов

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