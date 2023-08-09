«Росводоканал Краснодар» реконструирует коллектор по ул.Садовой

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» приступил к реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. Садовой.
Реконструкция участка коллектора диаметром 800 мм протяженностью 170 метров будет выполнена открытым способом. После разработки котлована глубиной около 6 метров специалисты выполнят укрепление стен специальным шпунтом, что позволит безопасно и качественно выполнять дальнейшие строительно-монтажные работы.
«Реконструкция будет проводиться без остановки коллектора — для этого будет смонтирована временная обводная линия с установкой насосной станции для перекачки сточных вод,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Изношенный участок трубопровода будет заменен на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет».
В связи с этим с 15.08 по 15.09 движение транспорта будет ограничено по ул. Садовой — от ул. Садовая, 216 до ул. Садовая, 220.
Полностью работы планируется завершить до 1 октября.
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