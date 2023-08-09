Жители Краснодарского края стали в 1,5 раза активнее в мессенджерах

В первую половину лета интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями в регионе увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов

Фото: пресс-служба Мегафон

Самым востребованным в регионе оказался Telegram. Жители Кубани прокачали в нем на 74% больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер выросло в два раза. Учитывая такую нагрузку, инженеры оператора в этом году расширили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить клиентов высоким качеством работы.

Второе место в регионе у WhatsApp — его востребованность стала выше на 47%. Замыкает тройку Viber, который и раньше не являлся основным способом коммуникации. Тренд на снижение популярности сохраняется: объем передачи данных за год уменьшился на 51%.

Всего в регионе прокачивают через приложения для быстрой отправки сообщений более 1400 ТБ ежемесячно. Такого объема хватило бы, чтобы каждый южанин посмотрел в сети фильм «Вызов» в формате Full HD.

«Ежегодно мы фиксируем рост мобильного трафика как среди жителей региона, так и среди туристов, приезжающих не только в летний сезон. Чтобы они могли общаться в социальных сетях, делиться фото- и видеоконтентом, мы продолжаем работать над развитием сети. В этом году инженеры компании построили и модернизировали телеком-оборудование более чем в 30 городах и деревнях края»,— говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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