Ярославская больница не платит за бензин

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил два иска ООО «Авто групп» к Некрасовской центральной районной больнице о взыскании задолженности по контрактам на поставку дизельного топлива и бензина. Решения размещены в картотеке арбитражных дел.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Скорая помощь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из судебных решений, контракты были заключены еще в 2022 году, а исполнены в начале 2023 года. Между тем больница за бензин не заплатила, что и привело к судебному иску. В итоге суд удовлетворил два иска поставщика (на 153 тыс. руб. и 86 тыс. руб.), решения еще по двум искам пока не опубликованы.

Судебные иски поставщиков больниц Ярославской области — одна из самых распространенных категорий дел в арбитражном суде региона. «Ъ-Ярославль» сообщал, что больницы испытывают значительную нехватку средств. В 2022 году расходы по разделу «Здравоохранение» территориального фонда обязательного медицинского страхования сократились на 633 млн руб. по сравнению с 2021 годом.

Антон Голицын