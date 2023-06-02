В Ярославской области расходы на здравоохранение ФОМС сократились на 633 млн

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области в 2022 году по разделу «Здравоохранение» сократились на 633 млн руб. по сравнению с 2021 годом. Сведения о доходах и расходах фонда содержатся в проекте закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области за 2022 год», который внесен в Ярославскую областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника в Ярославле

Фото: Дарья Сабаева Поликлиника в Ярославле

Фото: Дарья Сабаева

Всего доходы фонда составили в 2022 году 19,1 млрд руб. (20,1 млрд руб. в 2021 году), расходы — 19,2 млрд руб. (19,8 млрд в 2021 году). Если в 2021 году профицит бюджета фонда составлял 271 млн руб., то в 2022 году дефицит фонда составил 142 млн руб.

По разделу «Здравоохранение» в 2022 году фонд израсходовал 19 млрд 122 млн руб. или 98,5% к плану. Годом ранее расходы по этому разделу составляли 19 млрд 755 млн руб. — на 633 млн руб. больше.

Кроме того, 1 млрд 066 млн руб. доходов фонда составили деньги, которые вернули медицинские организации за различные нарушения при оказании медицинской помощи.

Также в проекте закона об исполнении бюджета фонда констатируется проблема нехватки врачей. В качестве причин называются «высокий уровень нагрузки у медицинских работников в государственных учреждениях (по сравнению с частными медицинскими организациями)» и «дефицит медицинских кадров в регионе и отток медицинских кадров из медицинских организаций в медицинские организации с более высоким уровнем заработной платы, в том числе в г. Москва и в частные медицинские организации».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о проблемах с финансированием ярославских больниц, многие из которых имеют долги перед поставщиками.

Антон Голицын