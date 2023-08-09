Погрузка на железной дороге в Ставропольском крае увеличилась на 12,3%

За семь месяцев 2023 года погрузка различных товаров на железной дороге в Ставропольском крае составила 3,6 млн т, что на 12,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

С января по июль текущего года увеличилась по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года погрузка комбикормов в 2,5 раза (более 25 тыс. т). Погрузка зерна увеличилась на 43% (1,4 млн т), продовольственных товаров — на 28,3% (55 тыс. т), химических и минеральных удобрений — на 2% (1,3 млн т).

В то же время снизилась относительно аналогичного периода прошлого года погрузка строительных грузов на 2,3% (11 тыс. т), а также нефти и нефтепродуктов — на 0,8% (504,6 тыс. т).

Отмечается, что в июле текущего года погрузка на железной дороге в регионе увеличилась на 20% — до 540 тыс. т.

Ранее сообщалось, что погрузка на железной дороге в Ростовской области и Краснодарском крае в первые семь месяцев текущего года снизилась на 7% и 1,6% соответственно.

Анастасия Назарова