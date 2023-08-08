Погрузка на железной дороге в Краснодарском крае сократилась на 1,6%

С января по июль 2023 года объем погрузки товаров и продуктов на железной дороге в Краснодарском крае сократилась до 17,2 млн т — на 1,6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В частности, за первые семь месяцев текущего года погрузка зерна снизилась на 26% (до 462 тыс. т), цемента — на 11% (до 1,6 млн т), строительных грузов — на 4,3% (3,3 млн т).

В то же время отмечается, что погрузка сахара увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 20% (190 тыс. т), метизов — на 31,7% (до 86,4 тыс. т), химических и минеральных удобрений — на 14% (до 318 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — на 1,2% (9,6 млн т).

Ранее сообщалось, что погрузка на железной дороге в Ростовской области сократилась с января по июль на 7%.

Анастасия Назарова