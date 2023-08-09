Предполагаемому убийце петербургского бизнесмена Алиева предъявили обвинение

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Александра Сухарева, которому предъявили обвинение в заказном убийстве директора строительной фирмы «Монолит» Виктора Алиева (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Накануне в СК России по городу сообщили о задержании предполагаемого киллера и его сообщника, которые, как утверждает следствие, расправились с бизнесменом утром 5 июня.

Тело предпринимателя было обнаружено на территории стройплощадки на Глухарской улице в Приморском районе. В материалах дела говорится, что господин Сухарев застрелил жертву из пистолета марки ТТ. Привез исполнителя на место его подельник Артем Рягин — он сейчас находится под подпиской о невыезде.

Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, такая мягкая мера пресечения в отношении господина Рягина может быть связана с тем, что он дает показания и сотрудничает со следствием.

Согласно некоторым сведениям, 48-летний бизнесмен Алиев приехал на совещание с генеральным подрядчиком. По словам очевидцев, киллер в рабочей спецовке и маске подбежал к предпринимателю и выстрелил в него из пистолета марки ТТ не менее семи раз в упор, а затем скрылся на автомобиле Daewoo Nexia. Заказчик убийства на данный момент устанавливается.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, по оперативным данным, с Виктором Алиевым расправились из-за долгов по бизнесу.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте