Подрядчика строительства приюта для собак в Краснодаре выберут в конце августа

Итоги конкурса по выбору подрядчика строительства приюта для животных в Краснодаре подведут 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Прием заявок на участие в отборе начался 8 августа. Срок окончания подачи заявлений назначен на 24 августа.

«Строить приют будут в поселке Березовом. Он рассчитан для содержания 228 животных. На территории приюта предусмотрены стационар, склад, душевая комната, вольеры, кормокухня, подсобные и другие помещения»,— говорится в сообщении.

Приют будут использовать для содержания отловленных животных в течение 26 дней. За это время собак вакцинируют и стерилизуют. После окончания периода передержки животных будут чипировать и возвращать в привычную среду обитания.

Как стало известно ранее, на строительство учреждения направят 200 млн руб.

Анастасия Донскова

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