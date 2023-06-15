В Самарской области нефть залила трассу М5 из-за ДТП с грузовиком и иномаркой

ДТП с участием легкового автомобиля и нефтевоза произошло в Самарской области в четверг днем. Происшествие случилось в 13:03 (MSK+1) на 1035 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По предварительной информации полиции, грузовик DAF с полуприцепом-цистерной ехал в сторону Нижнекамска, и допустил занос. В результате полуприцеп выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

От удара полуприцеп-цистерна опрокинулась и нефтесодержащая жидкость разлилась. Также в результате аварии пострадала пассажир легкового авто.

Разлив нефти ликвидируется. На месте работает полиция. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Самарской области микроавтобус врезался в грузовики, есть пострадавшие. В результате ДТП пострадали два человека.

Георгий Портнов