Московский подрядчик начал строительство ледового комплекса в Тутаеве

В Тутаеве подрядчик приступил к строительству ледового комплекса, сообщает правительство Ярославской области. В ближайшее время планируется начать вырубку деревьев и кустарников, чтобы освободить место для постройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз ледовой арены в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз ледовой арены в Тутаеве

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что комплекс будет включать в себя крытую ледовую арену с хоккейным кортом, предназначенную для круглогодичного использования. Трибуны будут рассчитаны на более чем 200 зрителей, а также предусмотрены места для маломобильных граждан. В трехэтажном здании разместятся тренажерный зал на 10 человек и буфет.

На первом этаже будет расположена зона вестибюля-фойе, ледовая арена с хоккейным полем, гардероб, душевые и помещения для выдачи коньков в прокат, мастерская для заточки лезвий и подгонки клюшек, кабинет оказания медицинской помощи и тренерская. На втором этаже будет размещен фитнес-зал, раздевалки, душевые и буфет, а также административно-бытовые помещения для персонала.

Общая площадь здания составит более 4 тысяч квадратных метров. Заказчиком работ выступает МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района. Подрядчик — московское ООО «Айди партнер». По данным портала госзакупок, цена контракта составляет 391 млн руб. Работы должны быть завершены 1 сентября 2024 года.

Милана Бурова