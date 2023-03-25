В Тутаеве планируют построить ледовую арену за 400 млн рублей

В Тутаеве Ярославской области в 11 микрорайоне, на пересечении улиц Комсомольской и Терешковой, планируют построить ледовую арену. Стоимость контракта составляет 396 млн руб., строительство полностью финансируется из бюджета Ярославской области. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.
"Арена-2000" в Ярославле
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Согласно техническому заданию, работы по возведению арены должны начаться 1 июня 2023 года, а завершиться — 1 сентября 2024 года. Согласно проекту, общая площадь здания составит 4,1 тыс. м., размер самой ледовой арены 28 на 58.
«Здание ледовой арены прямоугольной формы одноэтажное с трехэтажной встройкой»,— говорится в проектной документации.
В здании будет зона вестибюля-фойе, ледовая арена с хоккейным полем с искусственным льдом и трибуной для зрителей, пост охраны, касса, гардероб для зрителей, раздевальные, санузлы, душевые, помещение выдачи прокатных коньков, мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, кабинет оказания медицинской помощи, фитнесс-зал, буфет. Крыша здания — плоская из полимерной мембраны.
Подрядчика определят 11 апреля.