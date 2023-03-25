В Тутаеве планируют построить ледовую арену за 400 млн рублей

В Тутаеве Ярославской области в 11 микрорайоне, на пересечении улиц Комсомольской и Терешковой, планируют построить ледовую арену. Стоимость контракта составляет 396 млн руб., строительство полностью финансируется из бюджета Ярославской области. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Арена-2000" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области "Арена-2000" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно техническому заданию, работы по возведению арены должны начаться 1 июня 2023 года, а завершиться — 1 сентября 2024 года. Согласно проекту, общая площадь здания составит 4,1 тыс. м., размер самой ледовой арены 28 на 58.

«Здание ледовой арены прямоугольной формы одноэтажное с трехэтажной встройкой»,— говорится в проектной документации.

В здании будет зона вестибюля-фойе, ледовая арена с хоккейным полем с искусственным льдом и трибуной для зрителей, пост охраны, касса, гардероб для зрителей, раздевальные, санузлы, душевые, помещение выдачи прокатных коньков, мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, кабинет оказания медицинской помощи, фитнесс-зал, буфет. Крыша здания — плоская из полимерной мембраны.

Подрядчика определят 11 апреля.

Алла Чижова