Правительство Петербурга разместило 135 млрд рублей в банках под ставку 8,8 % годовых

В июле — начале августа комитет по финансам Санкт-Петербурга разместил 135 млрд рублей временно свободных средств бюджета в банках под средневзвешенную ставку 8,83% годовых. На это 9 августа обратил внимание «Деловой Петербург».

В понедельник, 7 августа, ведомство разместило 20 млрд рублей на 70 дней под ставку 8,96% годовых. Ранее, 2 августа, аналогичная сумма была размещена под 9,01% годовых на 67 дней.

В июле, до того, как Центробанк повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5% годовых, комитет по финансам размещал депозиты в среднем на 74 дня по 10,5 млрд рублей под средневзвешенную ставку 8,1%. Но уже к концу месяца ведомство начало открывать вложения на 20 млрд и 18,8 млрд рублей на срок 112 и 108 дней под 9,19 и 9,21% годовых соответственно.

Таким образом Смольный хочет зафиксировать высокую доходность в преддверии 15 сентября, когда ключевая вновь может быть пересмотрена, пишет издание.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по август 2023 года в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 678 млрд рублей, что составило почти 65% от годового плана. На собственные налоговые и неналоговые доходы пришлось 654 млрд рублей, из них 481 млрд рублей (74%) — платежи по налогам на доходы физлиц и на прибыль организаций.

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