Доходы в бюджет Петербурга с начала года составили 678 млрд рублей

С января по август 2023 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 678 млрд рублей, что составило почти 65% от годового плана. Об этом в своем Telegram-канале 2 августа сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На собственные налоговые и неналоговые доходы пришлось 654 млрд рублей, из них 481 млрд рублей (74%) — платежи по налогам на доходы физлиц и на прибыль организаций.

По словам господина Корабельникова, среди основных источников дохода ожидаемо фиксируется отставание от графика прошлого года только по налогу на прибыль от бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков. По основному кругу организаций-плательщиков налог на прибыль вырос на 30%.

Также рост поступлений наблюдается по налогу на доходы физлиц (107%), акцизам (104%), налогу на профессиональный доход (153%), на имущество организаций (132%), земельному налогу (148%), налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения (108%) и неналоговым доходам (123%).

Расходы бюджета составили 565 млрд рублей, что в относительном выражении на 47% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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