В Ираке запретили слова «гомосексуальность» и «гендер»

Иракская Комиссия по коммуникациям и медиа во вторник объявила о запрете использовать в СМИ и соцсетях слова «гомосексуальность» и «гендер». Регулятор требует, чтобы вместо слова «гомосексуальность» использовались слова «сексуальная девиация».

Пресс-служба правительства Ирака заявила, что решение регулятора еще требует окончательного утверждения. Также, по их словам, пока не установлено наказание за нарушение нового правила, но, скорее всего, оно будет предусматривать штраф.

В Ираке нет прямого запрета на однополый секс, однако, как отмечают эксперты, расплывчато сформулированные статьи уголовного кодекса, в которых говорится о нарушении моральных норм, иногда используются для преследования представителей ЛГБТ-сообщества. В последние месяцы многие иракские партии стали активнее критиковать тему прав ЛГБТ. Кроме того, после случаев сожжения Корана в Дании и Швеции местные шиитские группировки во время своих акций протеста стали чаще сжигать радужные флаги.

Яна Рождественская