Сотрудник мэрии Тольятти попал в реанимацию после ДТП с электросамокатом

ДТП с участием сотрудника местной администрации и юного горожанина на электросамокате произошло в Тольятти. Происшествие случилось в сквере 50-летия «АвтоВАЗа». Об этом сообщил в своем Telegram-канала глава города Николай Ренц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Пострадавший старше 50 лет, он получил черепно-мозговую травму, сейчас находится в реанимации, и прогноз очень серьезный»,— говорится в сообщении.

Сотрудник отвечал за уборку и полив территории. Администрация города намерена потребовать с виновной стороны компенсацию за ущерб здоровью работника. Ранее подросток на электросамокате попал под колеса Cadillac в Тольятти.

Георгий Портнов