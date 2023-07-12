Подросток на электросамокате попал под колеса Cadillac в Тольятти

ДТП с участием электросамоката и иномарки произошло в Тольятти в минувший вторник вечером. Происшествие случилось в 19:25 (MSK+1) в Автозаводском районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция установила, что 51-летний водитель ехал за рулем автомашины Cadillac в жилой зоне в сторону ул. Автостроителей. Напротив дома № 42 по указанной улице он столкнулся с 13-летним подростком на электросамокате.

В момент аварии ребенок пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта. Мальчика госпитализировали, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой.

Георгий Портнов