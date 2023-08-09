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Коммерсантъ FM
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Туроператор TUI полностью оправился от пандемии

Крупнейший в мире туристический оператор TUI Group впервые с начала пандемии COVID-19 отчитался о получении прибыли. По итогам третьего квартала 2023 финансового года (1 апреля — 30 июня) прибыль до вычета налогов составила €169,4 млн, следует из отчетности оператора. За год этот показатель вырос на €196,5 млн. Выручка выросла на 19%, до €5,3 млрд, что лучше ожиданий аналитиков, чей прогноз в среднем составил €5 млрд.

Кроме того, несмотря на рост цен услуг на 7% по сравнению с прошлым годом, количество бронирований на летний сезон также выросло — на 6%. Более этого, объем бронирований на лето всего оказался на 5% ниже, чем в 2019 году, при росте цен за эти годы на 26%.

Наконец, TUI заявил, что выплатит компенсации тем туристам, которые в этом году пострадали от природных катаклизмов. По данным оператора, около 8 тыс. туристов были вынуждены покинуть свои отели из-за пожаров на греческом острове Родос. По подсчетам TUI, выплата компенсаций обойдется оператору примерно в €25 млн.

Подробнее о последствиях жары для туристического рынка Европы — в материале «Ъ» «Не нужен им зной европейский».

Кирилл Сарханянц

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