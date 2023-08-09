Объем выдачи автокредитов в Свердловской области за семь месяцев вырос почти в три раза

Клиенты ВТБ в Свердловской области с января по июль оформили около 1,5 тыс. автокредитов на сумму 1,7 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Больше всего средств было выдано в июле — 511 млн руб. Этот показатель почти в четыре раза превышает результат за июль 2022 года, и в полтора раза — объемы продаж в июне 2023-го.

«В этом году рынок автокредитования ставит новые рекорды. Бурный рост продаж связан с несколькими факторами. Прежде всего, это увеличение предложения китайских брендов, которые раньше были мало представлены на рынке. Сыграла свою роль и активная позиция дилеров по продаже подержанных отечественных авто»,— отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Напомним, в целом в регионе за полгода было выдано автокредитов на 12,9 млрд руб., что на 61,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По объему выданных автокредитов регион занимает девятое место в стране.

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