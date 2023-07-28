Объем выдачи автокредитов в Свердловской области в первом полугодии вырос на 61%

В Свердловской области в первом полугодии 2023 года было выдано автокредитов на 12,9 млрд руб., что на 61,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По объему выданных автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такая тенденция связана с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году, после чего ситуация стабилизировалась. «Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран».

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии 2023 года лидером продаж новых автомобилей на российском рынке стала «Лада» (Lada). Продажи автомобилей отечественной марки за год выросли на 92% и составили 143,6 тыс. Второе место заняла китайская марка Chery, число проданных автомобилей которой выросло на 321% — до 46,9 тыс. На третьем месте — китайская Haval, продажи которой увеличились на 242%, до 39,8 тыс.

Диана Сунагатуллина

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