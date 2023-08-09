«Матч войдет в историю нашего футбола»

В матче Кубка России по футболу было забито девять мячей. На своем поле «Спартак» выиграл у «Пари НН» со счетом 5:4. Пока народная команда в этом сезоне не уступила ни разу — ни в чемпионате, ни в Кубке. Кроме результативности, встреча «Спартак»—«Пари НН» запомнится судейским решением VAR. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кубок России всегда был в нашем футболе на вторых ролях. Сейчас, даже несмотря на новый формат розыгрыша и серьезные деньги, которые команды здесь получают, ничего не изменилось. Тренеры часто выпускают в играх Кубка далеко не самые сильные составы. Поэтому некоторые матчи смотреть сложно.

Да, поклонники футбола зафиксировали, что «Урал» обыграл дома «Ростов» (1:0), а «Локомотив» с тем же счетом взял верх в Казани над «Рубином». Но эти встречи вряд ли запомнятся, а вот то, что произошло на «Открытие Арене» в исполнении «Спартака» и «Пари НН» войдет в историю нашего футбола. Но обо всем по порядку.

Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Причем не стоит забывать, что если «Пари НН» играл основой, то «Спартак» вышел на поле практически дублем, что отмечал бывший игрок народной команды Николай Писарев:

«"Спартак" провел очень сильную ротацию. На поле вышли те игроки, которые получают мало игрового времени, поэтому и результат неожиданный. Вот такой второй состав у "Спартака"».

Но если в перерыве казалось, что в этом матче все ясно, то в начале второй половины встречи произошло невероятное. Игроки «Пари НН» забили «Спартаку» три мяча за 10 минут. Причем эпизод, после которого гости вышли вперед (4:3), стал резонансным.

Представьте, при счете 3:3 «Спартак» проводит классную атаку, и Антон Зиньковский забивает четвертый гол. Трибуны ликуют, но в дело вмешивается VAR. Выясняется, что в предыдущей атаке нижегородцев спартаковец Наиль Умяров сыграл рукой в своей штрафной. А это значит, что нужно отменять гол и ставить пенальти в ворота команды Гильермо Абаскаля, которые в этот раз защищал молодой Илья Свинов. Арбитр Сергей Цыганок так и сделал, после чего комментаторы чуть с ума не сошли.

Конечно, пенальти был реализован, «Пари НН» вышел вперед, но эпизод с назначением этого одиннадцатиметрового точно буду обсуждать долго. Судьи на VAR и в поле сработали как надо, уверен экс-арбитр FIFA Сергей Лапочкин:

«Уникальный случай. Отлично сработала бригада VAR.

Они увидели руку у защитника "Спартака" и поэтому отмотали этот момент назад, отменили гол, который был забит, получается, не по правилам, так как изначально был фол со стороны игроков "Спартака", и назначили пенальти».

Но это было еще не все. Уступая в счете (3:4) «Спартак» устроил настоящее шоу. Абаскаль начал выпускать на поле игроков основы и даже бросил в бой новичка Олега Рябчука, которого купили у греческого Олимпиакоса за €6 млн. И в итоге «Спартак» добился своего. Михаил Игнатов на 81-й и Квинси Промес на 89-й минуте забили по мячу и подарили красно-белым победу с нереальным для футбола счетом — 5:4. После финального свитка комментатор Константин Генич искренне благодарила команды за все, что произошло.

9 августа нас ждет еще четыре матча Кубка России. Сразу две встречи пройдут в Москве. ЦСКА в 18:30 сойдется с «Факелом», а «Динамо» в 20:45 примет «Краснодар». Подчеркну, для того чтобы сходить на эти матчи, паспорт болельщика не нужен. Любопытно будет также посмотреть встречу «Крылья Советов»—«Зенит». Но, боюсь, перекрыть то шоу, которое устроили накануне «Спартак» и «Пари НН» вряд ли у кого-то получится.

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