Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Матч войдет в историю нашего футбола»

Владимир Осипов — о победе «Спартака» над «Пари НН»

В матче Кубка России по футболу было забито девять мячей. На своем поле «Спартак» выиграл у «Пари НН» со счетом 5:4. Пока народная команда в этом сезоне не уступила ни разу — ни в чемпионате, ни в Кубке. Кроме результативности, встреча «Спартак»—«Пари НН» запомнится судейским решением VAR. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кубок России всегда был в нашем футболе на вторых ролях. Сейчас, даже несмотря на новый формат розыгрыша и серьезные деньги, которые команды здесь получают, ничего не изменилось. Тренеры часто выпускают в играх Кубка далеко не самые сильные составы. Поэтому некоторые матчи смотреть сложно.

Как «Спартак» обыграл «Пари НН»

Как «Спартак» обыграл «Пари НН»

Да, поклонники футбола зафиксировали, что «Урал» обыграл дома «Ростов» (1:0), а «Локомотив» с тем же счетом взял верх в Казани над «Рубином». Но эти встречи вряд ли запомнятся, а вот то, что произошло на «Открытие Арене» в исполнении «Спартака» и «Пари НН» войдет в историю нашего футбола. Но обо всем по порядку.

Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых. Причем не стоит забывать, что если «Пари НН» играл основой, то «Спартак» вышел на поле практически дублем, что отмечал бывший игрок народной команды Николай Писарев:

«"Спартак" провел очень сильную ротацию. На поле вышли те игроки, которые получают мало игрового времени, поэтому и результат неожиданный. Вот такой второй состав у "Спартака"».

Но если в перерыве казалось, что в этом матче все ясно, то в начале второй половины встречи произошло невероятное. Игроки «Пари НН» забили «Спартаку» три мяча за 10 минут. Причем эпизод, после которого гости вышли вперед (4:3), стал резонансным.

Представьте, при счете 3:3 «Спартак» проводит классную атаку, и Антон Зиньковский забивает четвертый гол. Трибуны ликуют, но в дело вмешивается VAR. Выясняется, что в предыдущей атаке нижегородцев спартаковец Наиль Умяров сыграл рукой в своей штрафной. А это значит, что нужно отменять гол и ставить пенальти в ворота команды Гильермо Абаскаля, которые в этот раз защищал молодой Илья Свинов. Арбитр Сергей Цыганок так и сделал, после чего комментаторы чуть с ума не сошли.

Конечно, пенальти был реализован, «Пари НН» вышел вперед, но эпизод с назначением этого одиннадцатиметрового точно буду обсуждать долго. Судьи на VAR и в поле сработали как надо, уверен экс-арбитр FIFA Сергей Лапочкин:

«Уникальный случай. Отлично сработала бригада VAR.

Они увидели руку у защитника "Спартака" и поэтому отмотали этот момент назад, отменили гол, который был забит, получается, не по правилам, так как изначально был фол со стороны игроков "Спартака", и назначили пенальти».

Как команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в матче за Суперкубок России

Но это было еще не все. Уступая в счете (3:4) «Спартак» устроил настоящее шоу. Абаскаль начал выпускать на поле игроков основы и даже бросил в бой новичка Олега Рябчука, которого купили у греческого Олимпиакоса за €6 млн. И в итоге «Спартак» добился своего. Михаил Игнатов на 81-й и Квинси Промес на 89-й минуте забили по мячу и подарили красно-белым победу с нереальным для футбола счетом — 5:4. После финального свитка комментатор Константин Генич искренне благодарила команды за все, что произошло.

9 августа нас ждет еще четыре матча Кубка России. Сразу две встречи пройдут в Москве. ЦСКА в 18:30 сойдется с «Факелом», а «Динамо» в 20:45 примет «Краснодар». Подчеркну, для того чтобы сходить на эти матчи, паспорт болельщика не нужен. Любопытно будет также посмотреть встречу «Крылья Советов»—«Зенит». Но, боюсь, перекрыть то шоу, которое устроили накануне «Спартак» и «Пари НН» вряд ли у кого-то получится.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...