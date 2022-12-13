Липецкие власти ставят задачу ФК «Металлург» к 2024 году вернуться в ФНЛ

Липецкий ФК «Металлург», который по итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), покинул ее и играет во второй, должен вернуться на прежние позиции к 2024 году. Об этом сообщили в правительстве региона, комментируя задачи клуба на ближайшую перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В нынешнем сезоне команда играет во Второй лиге и занимает третью строчку в своей подгруппе. К 2024 году клуб «обязательно будет соответствовать всем требованиям лицензирования РФС», чтобы участвовать в чемпионате ФНЛ. «Правительство Липецкой области продолжает поддерживать профессиональный спорт в регионе. На 2023-2025 годы запланировано выделение денежных средств, в том числе на развитие футбола, которые позволят обеспечить подготовку и участие команды во всероссийских соревнованиях»,- сообщила пресс-служба региональных властей в телеграм-канале.

В облправительстве для развития футбола «большое внимание» намерены уделять не только профессиональному клубу, но и подрастающему поколению спортсменов: «Это возможно при обеспечении качественной спортивной подготовки, наличии инвентаря, круглогодичных тренировочных баз и участия в большом количестве спортивных соревнований. Такие условия будут созданы для юных спортсменов и их родителей после расширения отделения футбола областной комплексной спортивной школы».

В июне нынешнего года в ФК «Металлург» сменилось руководство. Вместо Александра Зюзина пост генерального директора клуба стал Сергей Ветров, а главным тренером был назначен Сергей Первушин. Тогда представители команды говорили, что перед ней стоит «задача вернуться в ФНЛ к сезону 2023/24».

Андрей Цветков