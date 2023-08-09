Цена на газ в Европе превысила $400 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов превысили $400 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги у отметки $357,5 за 1 тыс. куб. м. (+1,2%). Однако по состоянию на 14:10 мск стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF выросла до $404,3 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цен составляет 15,2%.

Начиная с января 2023 года цены на газ в Европе стали снижаться. Снижение произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. В июне биржевые цены на газ в Европе поднимались до $500. В настоящее время заполненность хранилищ превышает 87%.

Милена Костерева